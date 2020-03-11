Monatik показал, как проходило его шоу в Варшаве

Украинский певец Monatik 11 марта разместил в Instagram ролик, снятый на своем концерте в Варшаве в рамках тура "LoveItРитм".
"А в Варшаве-то как было хорошо. Спасибо большое! Это было прекрасно! До скорой встречи!" – написал он.
В ролике видно, что концерт прошел с аншлагом. Выступление состоялось 7 марта.
Следующий концерт в туре певца состоится в Торонто 13 марта. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.
Monatik родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами" (СТБ), тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").