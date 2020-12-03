  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры

По словам украинского певца Monatik, раньше его задевали замечания со стороны супруги по поводу написанных им песен, но сейчас он реагирует на критику иначе.

Украинский певец Monatik в интервью программе "Слава+", которая вышла 3 декабря на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что в последний раз спорил с женой Ириной Демичевой из-за песни.

"Она говорила, что не понимает [песню], а я говорю: "Ты еще поймешь". Ну, немножко по-другому [сказал]", – поделился Monatik.

Он признался, что когда-то его обижала критика со стороны жены в адрес его песен.

"Раньше меня это очень цепляло, сегодня – не совсем так", – подытожил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.