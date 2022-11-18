Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
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Монро поделилась рецептом квашенной капусты

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Монро увлеклась готовкой
Монро увлеклась готовкой
Фото: kurvamatu / Instagram

Артистка и блогер Монро 17 ноября в прямом эфире своего YouTube-канала заквасила капусту и поделилась рецептом в своем Instagram.

Ингредиенты: капуста – 1 кг, соль – 1 ст. л., морковь – 20 г/1 кг.

"Помяли и плотно набили в банку, перекладывая яблоками (можно без них). Оставить на три-четыре дня, каждый день протыкая капусту до дна банки в нескольких местах, чтобы вышли газы", – написала артистка.

Контекст:

Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером.

По словам знаменитости, после этого заявления она не стала менять паспорт – там указано, что она является мужчиной. В ноябре 2021 года травести-дива Монро показала, как тогда выглядела.

Карьеру в шоу-бизнесе травести-дива Монро начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд". В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

Сейчас Монро развивает свой YouTube-канал.

Теги: Украина, травести-дива Монро, рецепт
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