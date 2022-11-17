﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения

"Моя большая, нежная любовь, моя судьба и моя зависимость, с днем рождения тебя", – написала Логунова и прикрепила видео с самыми романтичными фото с женихом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova)

Подписчики Полины восхитились красотой именинника.

"Теперь я поняла, на кого похож ваш муж. На нашего президента Зеленского", – написала olya_k_l.

"Полиночка, ваш мужчина похож на Кена. Очень красивый!" – добавила maryna1103.