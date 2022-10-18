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18 октября, 2022
 
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"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек

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Нателла Крапивина рассказала, что чувствует все месяцы войны
Нателла Крапивина рассказала, что чувствует все месяцы войны
Фото: natellakrapivina / Instagram

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина 17 октября в своем Instagram рассказала, что чувствует все месяцы войны.

"Сегодня с самого утра взрывы, взрывы, взрывы. Я слышу их прямо сейчас, сидя на кухне и записывая свои чувства шариковой ручкой в пустую тетрадь. Плохо выходит. Мозг контужен, и пальцы не слушаются. Я все эти месяцы стараюсь сохранять в своем сердце любовь. Только чтобы не начать ненавидеть. Только чтобы дождаться того дня, когда я смогу снова улыбаться не сквозь слезы и боль, не через приступы удушья, а так, как раньше. Я поняла, что ни за что и ни за кого не держусь. Есть семья, на этом точка. И никого не осуждаю. Каждому из нас жить с последствиями своего выбора. Мы выживем и сделаем все, чтобы наши дети забыли о том, что видели, а наши внуки никогда не узнали то, что теперь знаем мы", – написала Крапивина.

Контекст:

Светлана Лобода (Loboda) и Нателла Крапивина сотрудничали с 2010-го по 2021-й год. Инициатором прекращения отношений стала КрапивинаЛобода, комментируя ее заявление, сказала, что больше не намерена сотрудничать с какими-либо продюсерами. Крапивина, в свою очередь, отметила, что ушла из шоу-бизнеса в кино.

Теги: Киев, Украина, война, Светлана Лобода, война России против Украины, Нателла Крапивина
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