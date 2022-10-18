"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек

"Сегодня с самого утра взрывы, взрывы, взрывы. Я слышу их прямо сейчас, сидя на кухне и записывая свои чувства шариковой ручкой в пустую тетрадь. Плохо выходит. Мозг контужен, и пальцы не слушаются. Я все эти месяцы стараюсь сохранять в своем сердце любовь. Только чтобы не начать ненавидеть. Только чтобы дождаться того дня, когда я смогу снова улыбаться не сквозь слезы и боль, не через приступы удушья, а так, как раньше. Я поняла, что ни за что и ни за кого не держусь. Есть семья, на этом точка. И никого не осуждаю. Каждому из нас жить с последствиями своего выбора. Мы выживем и сделаем все, чтобы наши дети забыли о том, что видели, а наши внуки никогда не узнали то, что теперь знаем мы", – написала Крапивина.

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