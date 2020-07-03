Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"

Муж украинской певицы Ирины Билык – российский фотограф Аслан Ахмадов представил музыкальную композицию "Грех". Об этом он сообщил в Instagram 1 июля.
"Друзья, сегодня у меня большая радостная новость! Премьера саундтрека к моему новому проекту "Грех", –- заявил он.
Автор текста – Садо, музыку написал Roma Kenga.
Пост Ахмадов сопроводил собственной фотографией, для которой позировал с обнаженным торсом. За спиной Ахмадова изображены крылья.
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Друзья, сегодня у меня большая, радостная новость! ПРЕМЬЕРА санундтрека к моему новому проекту «ГРЕХ» * Ссылка в шапке профиля! Спасибо моим друзьям, талантливеи * шим , @musicsado за гениальныи * текст и @romakenga за гениальное музыкальное оформление! Лаи * каи * те, комментируи * те, буду очень благодарен за репост!
Прослушать в свободном доступе можно только отрывок композиции. Он обнародован на Apple Music.
Сам проект и его концепцию Ахмадов пока не представил.
Супруга фотографа – украинская певица Ирина Билык прокомментировала в Instagram выход саундтрека.
"О новом проекте Аслана я узнала одна из первых... Всегда неожиданно, всегда эстетически мудро... С нетерпением жду видео о многосерийности его фантазий", – написала она.
У Ахмадова и Билык есть сын Табриз, родившийся в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Брак Билык и Ахмадов заключили до рождения сына.
Аслан Ахмадов работал с изданиями Harper's Bazaar, Elle, Maxim, Om. Он проживает в РФ.