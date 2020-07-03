Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"

Муж украинской певицы Ирины Билык – российский фотограф Аслан Ахмадов обнародовал эпизод саундтрека к своему новому проекту.

Ахмадов: У меня большая радостная новость! Фото: aslanahmadov / Instagram

Муж украинской певицы Ирины Билык – российский фотограф Аслан Ахмадов представил музыкальную композицию "Грех". Об этом он сообщил в Instagram 1 июля.

"Друзья, сегодня у меня большая радостная новость! Премьера саундтрека к моему новому проекту "Грех", –- заявил он.

Автор текста – Садо, музыку написал Roma Kenga.

Пост Ахмадов сопроводил собственной фотографией, для которой позировал с обнаженным торсом. За спиной Ахмадова изображены крылья.

Прослушать в свободном доступе можно только отрывок композиции. Он обнародован на Apple Music.

Сам проект и его концепцию Ахмадов пока не представил.

Супруга фотографа – украинская певица Ирина Билык прокомментировала в Instagram выход саундтрека.

"О новом проекте Аслана я узнала одна из первых... Всегда неожиданно, всегда эстетически мудро... С нетерпением жду видео о многосерийности его фантазий", – написала она.

У Ахмадова и Билык есть сын Табриз, родившийся в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Брак Билык и Ахмадов заключили до рождения сына.

Аслан Ахмадов работал с изданиями Harper's Bazaar, Elle, Maxim, Om. Он проживает в РФ.