Муж Свитолиной Монфис намекнул, что в ближайшие дни станет отцом

"Желаю всем прекрасной недели, у меня может быть самый красивый подарок в мире", – написал он.
Je vous souhaite à tous une belle semaine,la mienne peu y avoir le plus beau cadeau au monde *— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 10, 2022
Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.
15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.
В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.