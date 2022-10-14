Муж Свитолиной Монфис намекнул, что в ближайшие дни станет отцом

"Желаю всем прекрасной недели, у меня может быть самый красивый подарок в мире", – написал он.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.