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14 октября, 2022
 
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Муж Свитолиной Монфис намекнул, что в ближайшие дни станет отцом

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Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Фото: g.e.m.s.life / Instagram

Французский теннисист Гаэль Монфис 10 октября в Twitter намекнул, что, вероятно, на этой неделе его жена, украинская теннисистка Элина Свитолина родит дочь.

"Желаю всем прекрасной недели, у меня может быть самый красивый подарок в мире", – написал он.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

Теги: Элина Свитолина, дети, беременность, Гаэль Монфис
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