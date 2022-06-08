"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне

Саливанчук: Уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Продолжается 105-й день войны! Боль в сердце каждого украинца, потому что война приносит с собой кровь, разруху и страдания от потерь. Она идет по стране, оставляя после себя страшные следы, болезненные и необратимые. Смерти, стресса и травматических событий слишком много. Сегодня новая реальность – это спать и просыпаться под звуки сирен", – написала она.

Саливанчук отметила, что весь мир увидел: Украина – не та страна, которая может просто упасть.

"В нашем гимне есть важная строчка: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Это очень сильные слова, которые понимает каждый украинец. И они соответствуют действительности – мы готовы отдать свои жизни, чтобы наши дети жили в свободном независимом государстве, чтобы здесь не было никакого "русского мира", – заявила актриса.

Саливанчук подчеркнула, что верит в победу Украины.

"Уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны. А теперь мы, несмотря ни на что, должны стараться улыбаться ради детей, ради Украины и нашего будущего", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

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