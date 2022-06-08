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08 июня, 2022
 
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"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне

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Саливанчук: Уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны
Саливанчук: Уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 8 июня в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в платье-вышиванке цветов украинского флага.

"Продолжается 105-й день войны! Боль в сердце каждого украинца, потому что война приносит с собой кровь, разруху и страдания от потерь. Она идет по стране, оставляя после себя страшные следы, болезненные и необратимые. Смерти, стресса и травматических событий слишком много. Сегодня новая реальность – это спать и просыпаться под звуки сирен", – написала она.

Саливанчук отметила, что весь мир увидел: Украина – не та страна, которая может просто упасть.

"В нашем гимне есть важная строчка: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Это очень сильные слова, которые понимает каждый украинец. И они соответствуют действительности – мы готовы отдать свои жизни, чтобы наши дети жили в свободном независимом государстве, чтобы здесь не было никакого "русского мира", – заявила актриса.

Саливанчук подчеркнула, что верит в победу Украины.

"Уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны. А теперь мы, несмотря ни на что, должны стараться улыбаться ради детей, ради Украины и нашего будущего", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. 11 мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук
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