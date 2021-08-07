"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность

"Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: "Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство". Где они, эти миллионы? Все, что он накопил, – около 400 тыс. руб. [около 145 тыс. грн] на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке. Теперь только через полгода получим эти "похоронные", – рассказала Ольга Мамонова.

Она добавила, что они с Мамоновым очень трудно жили, "все время под угрозой отключения электричества за неуплату". По ее словам, 70-летний Мамонов последние годы редко давал концерты, а если и давал, то за символический гонорар.

"Не хотел он деньги зарабатывать. Он хотел молиться и Богу служить. И вообще уйти в монастырь. Это все, чего он хотел последние лет 10. Деньги – это не про него. Давал один концерт в месяц за копейки. Так и жили от концерта до концерта. Те, кто называют его миллионером, вообще про него ничего не знают. Он мученик… Это не философия, это глубокая христианская вера", – сказала вдова Мамонова.

Она подчеркнула, что живет "почти впроголодь".

"Не ищите у нас богатства. Его не было и нет..." – подытожила Ольга Мамонова.