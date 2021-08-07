Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2021
 
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"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность

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Петр и Ольга Мамоновы прожили вместе почти 40 лет
Петр и Ольга Мамоновы прожили вместе почти 40 лет
Фото: petr_mamonov_life / Instagram

Супруга умершего 15 июля основателя российской рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова рассказала в интервью kp.ru, что живет в полной нищете.

"Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: "Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство". Где они, эти миллионы? Все, что он накопил, – около 400 тыс. руб. [около 145 тыс. грн] на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке. Теперь только через полгода получим эти "похоронные", – рассказала Ольга Мамонова.

Она добавила, что они с Мамоновым очень трудно жили, "все время под угрозой отключения электричества за неуплату". По ее словам, 70-летний Мамонов последние годы редко давал концерты, а если и давал, то за символический гонорар.

"Не хотел он деньги зарабатывать. Он хотел молиться и Богу служить. И вообще уйти в монастырь. Это все, чего он хотел последние лет 10. Деньги – это не про него. Давал один концерт в месяц за копейки. Так и жили от концерта до концерта. Те, кто называют его миллионером, вообще про него ничего не знают. Он мученик… Это не философия, это глубокая христианская вера", – сказала вдова Мамонова.

Она подчеркнула, что живет "почти впроголодь".

"Не ищите у нас богатства. Его не было и нет..." – подытожила Ольга Мамонова.

Контекст:

Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он – основатель и лидер рок-группы "Звуки Му". Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь"; в том числе он снимался в "Игле" с участием Виктора Цоя.

Петр и Ольга Мамоновы прожили вместе почти 40 лет. У них общий сын Иван, который работает оператором-постановщиком, и двое внуков – Михаил и Тихон.

В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт. Ему сделали две операции на сердце. В конце июня 2021 года он попал в московскую Городскую клиническую больницу №40, больше известную как "больница в Коммунарке", после заражения коронавирусом. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 15 июля Мамонов скончался.

Мамонов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима". В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

Теги: смерть, рок-музыка, голод, актер, бедность, Петр Мамонов, коронавирус
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