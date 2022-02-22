  "Мы пара – мы два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым

"Говорят, что вы пара?" – обратилась к певице журналистка телеканала Катя Король.

"Мы пара – мы два дуралея. Да, очень много об этом говорят. Ну пусть говорят. Пусть хотя бы уже так, наконец-то от меня отстанут. Думаю, для Алексея это не очень хорошо, потому что поклонниц у него много, а мне этот вариант подходит. Лишь бы меня не трогали", – заявила артистка.

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Видео: ЖВЛ / YouTube