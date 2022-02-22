Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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"Мы пара – мы два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым

 
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Астафьева: Пусть говорят
Астафьева: Пусть говорят
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева в передаче ЖВЛ, которая вышла 22 февраля на канале "1+1", прокомментировала слухи о романе с украинским блогером Алексеем Дурневым.

"Говорят, что вы пара?" – обратилась к певице журналистка телеканала Катя Король.

"Мы пара – мы два дуралея. Да, очень много об этом говорят. Ну пусть говорят. Пусть хотя бы уже так, наконец-то от меня отстанут. Думаю, для Алексея это не очень хорошо, потому что поклонниц у него много, а мне этот вариант подходит. Лишь бы меня не трогали", – заявила артистка.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

27 октября 2021 года Астафьева заявила, что рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом после пяти лет отношений. 

Дурнев свою личную жизнь не афиширует. В декабре, отвечая на вопрос о возможном романе с певицей, блогер признался, что она ему нравится"Даша очень красивая девушка. Я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши – большая грудь", – заявил он.

Теги: Алексей Дурнев, актриса, Даша Астафьева, певица
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