  "Мы пара – мы два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым

"Говорят, что вы пара?" – обратилась к певице журналистка телеканала Катя Король.
"Мы пара – мы два дуралея. Да, очень много об этом говорят. Ну пусть говорят. Пусть хотя бы уже так, наконец-то от меня отстанут. Думаю, для Алексея это не очень хорошо, потому что поклонниц у него много, а мне этот вариант подходит. Лишь бы меня не трогали", – заявила артистка.
27 октября 2021 года Астафьева заявила, что рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом после пяти лет отношений.
Дурнев свою личную жизнь не афиширует. В декабре, отвечая на вопрос о возможном романе с певицей, блогер признался, что она ему нравится. "Даша очень красивая девушка. Я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши – большая грудь", – заявил он.