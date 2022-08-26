"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины

Танцоры во время акции сперва танцевали под музыку, которая звучала в наушниках, а когда вокруг собралось множество людей, начали убегать, прятаться, закрывая лицо и голову руками.

После завершения перформанса участники балета давали зрителям послушать через наушники звуки сирены, которые и заставили их прекратить танцы и начать убегать.

"Мы подходили к людям, давая послушать, что у нас в наушниках. Там была тревога. Ужасная, ненавистная тревога. Мы показывали в своих телефонах карту тревог 24 августа и говорили, что это происходит в Украине прямо сейчас", – сказано в публикации.

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