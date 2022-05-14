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14 мая, 2022
 
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"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дамиано Давид травмировал правую ногу
Дамиано Давид травмировал правую ногу
Фото: ykaaar / Instagram

Солист итальянской группы Måneskin, которая победила на "Евровидении 2021", Дамиано Давид травмировал ногу накануне своего выступления в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) в качестве приглашенного гостя. Об этом он сообщил 13 мая в Instagram Stories, разместив фото, на котором запечатлен с тростью в руках.

По словам артиста, он травмировал правую ногу.

Скриншот: ykaaar / instagram
Скриншот: ykaaar / instagram

"Мы все равно разнесем сцену. Не беспокойтесь обо мне. Люблю вас всех", – написал он.

Скриншот: ykaaar / instagram
Скриншот: ykaaar / instagram

Контекст:

Финал международного песенного конкурса "Евровидения 2022" состоится 14 мая в Турине (Италия). Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале "UA:Культура".

В финале на сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером. По прогнозам букмекеров, они являются претендентами на победу с вероятностью 60%.

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Теги: Евровидение, травма, Евровидение 2022, Дамиано Давид, Måneskin
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