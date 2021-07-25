Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
Новости

"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Квиткова: После беременности невероятно важна поддержка мужа
Квиткова: После беременности невероятно важна поддержка мужа
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, блогер Дарья Квиткова, 13 июля родившая сына, 24 июля в Instagram рассказала, что в послеродовой период ей очень помогает поддержка супруга.

"После беременности невероятно важна поддержка мужа. Честное слово, я бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале. Каждый день муж говорит мне около тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на моем теле. Я знаю, что этот период нужно просто пережить и все обязательно восстановится, просто сейчас на фоне гормонов так важна поддержка любящего человека", – отметила она.

Квиткова уже начала приводить свое тело в форму. По ее словам, активно заниматься спортом ей можно будет через месяц, а пока блогер каждый день носит бандаж, который помогает животу уходить быстрее.

"Убрала из рациона все жареное, мучное и сладкое. На весах цифра тает, и я этому рада", – рассказала она.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Теги: фигура, беременность, роды, похудение, Дарья Квиткова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
"Красотка", "Шикарная". Седокова в плаще на бикини взбудоражила подписчиков
"Красотка", "Шикарная". Седокова в плаще на бикини взбудоражила подписчиков
"Бабуля легкого поведения". Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги
"Бабуля легкого поведения". Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги
"Одни визги и оргазмы", "Голоса нет". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Одни визги и оргазмы", "Голоса нет". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Соскучилась по этому ощущению". Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях
"Соскучилась по этому ощущению". Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях
В день 52-летия Дженнифер Лопес показала фото своего страстного поцелуя с Беном Аффлеком
В день 52-летия Дженнифер Лопес показала фото своего страстного поцелуя с Беном Аффлеком
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS