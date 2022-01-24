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24 января, 2022
 
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"Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа

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Мерилин Мэнсон снял в клипе на песню Heart-Shaped Glasses свою на тот момент невесту Эван Рейчел Вуд
Мерилин Мэнсон снял в клипе на песню Heart-Shaped Glasses свою на тот момент невесту Эван Рейчел Вуд
Фото: ЕРА

Американская актриса Эван Рейчел Вуд 23 января на кинофестивале "Сандэнс" презентовала первую часть документально фильма "Восстания Феникса", в котором заявила, что была изнасилована американским певцом Мерилином Мэнсоном во время съемок клипа на песню Heart-Shaped Glasses (2007) в присутствии съемочной группы. Об этом 23 января сообщило издание Rolling Stone.

На тот момент актриса и певец состояли в отношениях. По словам Вуд, до съемок клипа они с певцом согласовали, что сымитируют в кадре половой акт, но когда включились камеры, "Мэнсон начал проникать по-настоящему".

Представители музыканта пока не комментировали заявление актрисы.

ВИДЕО
Видео: Marilyn Manson / YouTube
Контекст:

1 февраля 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

"Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – сообщила она.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд "искажает прошлое".

Вуд и Мерилин Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мерилину Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

В декабре 2021 года Вуд сообщила, что вынуждена была сменить место жительства, так как получала от Мэнсона угрозы.

Теги: угрозы, кинофестиваль, Мерилин Мэнсон, насилие, интим, Эван Рейчел Вуд
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