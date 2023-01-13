Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
Новости

"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей

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Ни Maruv, ни ее муж публично не осудили нападение РФ на Украину
Ни Maruv, ни ее муж публично не осудили нападение РФ на Украину
Фото: alexanderkorsun / Instagram

Муж украинской певицы Maruv Александр Корсун 13 января в Instagram разместил селфи-снимок, на котором запечатлен вместе с ней в лифте.

"Самый большой успех – быть рядом со своими близкими несмотря не на что", – написал он.

Корсун не уточнил, где именно они сейчас находятся. Летом 2022 года беременную артистку видели в одной из киевских клиник. В январе 2023 года российский Telrgram-канал "НеМалахов Сливки" сообщил, что Maruv выступила в Дубае (ОАЭ) перед "рУсскоязычной публикой", и опубликовал соответствующие видео.

"Надеюсь, вы сейчас не в том государстве, где были до войны, и, надеюсь, никогда туда не вернетесь, несмотря ни на что",  – отреагировали в сети.

Контекст:

Maruv родилась в Павлограде Днепропетровской области, а после училась и жила в Харькове. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", но отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица до полномасштабного вторжения РФ в Украину выступала в стране-агрессоре. 

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что певица находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине. Ее муж также замалчивает нападение РФ на Украину. Украинский ведущий Анатолий Анатолич в начале декабря заявил, что точно знает о том, что артистка ждала "русский мир".

Теги: война России против Украины, семья, певица, Maruv
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