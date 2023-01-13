"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей

Ни Maruv, ни ее муж публично не осудили нападение РФ на Украину Фото: alexanderkorsun / Instagram

"Самый большой успех – быть рядом со своими близкими несмотря не на что", – написал он.

Корсун не уточнил, где именно они сейчас находятся. Летом 2022 года беременную артистку видели в одной из киевских клиник. В январе 2023 года российский Telrgram-канал "НеМалахов Сливки" сообщил, что Maruv выступила в Дубае (ОАЭ) перед "рУсскоязычной публикой", и опубликовал соответствующие видео.

"Надеюсь, вы сейчас не в том государстве, где были до войны, и, надеюсь, никогда туда не вернетесь, несмотря ни на что", – отреагировали в сети.

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