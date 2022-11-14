Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит

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Maruv в августе впервые стала мамой
Maruv в августе впервые стала мамой
Фото: Depositphotos.com

Украинская певица Maruv, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в России и пропала с экранов и из соцсетей почти девять месяцев назад будучи на последних сроках беременности, 13 ноября поделилась новым видео в своем Telegram-канале.

Maruv выложила видео, на котором она поет новую песню. В кадре певица предстала в халате и без макияжа.

"Песня для моего ребенка скоро", – написала на английском певица и выложила несколько кадров из будущего клипа на новую песню.

Скриншот: MARUV official / Telegram
Скриншот: MARUV official / Telegram

Контекст:

Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до войны часто выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

26 февраля 2022 года Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что Maruv находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию она дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине. 

Теги: Россия, Украина, шоу-бизнес, война России против Украины, беременность, Maruv
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