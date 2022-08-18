"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев

"Забрали детей в Киев. Наконец-то все вместе дома",– подписал он снимок.
Ранее Решетник писал, что его дети находятся в Ивано-Франковске, а они с женой их навещают.
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Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. До войны был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).