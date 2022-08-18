"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев

"Забрали детей в Киев. Наконец-то все вместе дома",– подписал он снимок.

Ранее Решетник писал, что его дети находятся в Ивано-Франковске, а они с женой их навещают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)