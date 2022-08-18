Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
Новости

"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Григорий и Кристина Решетник воспитывают троих сыновей
Григорий и Кристина Решетник воспитывают троих сыновей
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник 17 августа опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с женой и тремя сыновьями на лестничной площадке перед лифтом.

"Забрали детей в Киев. Наконец-то все вместе дома", подписал он снимок. 

Ранее Решетник писал, что его дети находятся в Ивано-Франковске, а они с женой их навещают. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. До войны был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Теги: война России против Украины, семья, Григорий Решетник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение
Елена ПОСКАННАЯ
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 