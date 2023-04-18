Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике

Налчаджиоглу и Реус начали роман в 2021 году Фото: muratnalca / Instagram

"Естественный бассейн внутри Карибского моря", – написал он.

На фото Реус и Налчаджиоглу запечатлены в море. Возлюбленная бизнесмена предстала в мокром коралловом раздельном купальнике.

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Реус в ролике на своей странице в Instagram показала местность, в которой они с Налчаджиоглу отдыхают.

"Ощутите эти флюиды", – написала она.

Налчаджиоглу отреагировал на пост.

"Я чувствую эти флюиды с тобой, детка", – написал он.

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