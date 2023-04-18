Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике

"Естественный бассейн внутри Карибского моря", – написал он.
На фото Реус и Налчаджиоглу запечатлены в море. Возлюбленная бизнесмена предстала в мокром коралловом раздельном купальнике.
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Реус в ролике на своей странице в Instagram показала местность, в которой они с Налчаджиоглу отдыхают.
"Ощутите эти флюиды", – написала она.
Налчаджиоглу отреагировал на пост.
"Я чувствую эти флюиды с тобой, детка", – написал он.
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Налчаджиоглу – бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре России. Они развелись в 2019 году.
Бизнесмен живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ, а также занимается благотворительной деятельностью в поддержку украинских защитников.
Налчаджиоглу не комментирует расставание с бывшей женой. По словам бизнесмена, он счастлив в новых отношениях.