"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода

"Отпраздновали с Лидушой старый Новый год", – написал он.

"Значит скоро нас ждет новое ток-шоу", – отреагировали в сети.

"Не смешите", – написали подписчики.

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Контекст:

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод.

Поводом для развода послужили "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе, а 4 марта суд отменил ранее принятое решение о расторжении их брака. Все это время Алибасов и Федосеева-Шукшина проживали отдельно.