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05 марта, 2020
 
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"Наши души встретились". Dantes рассказал о сотрудничестве с Jerry Heil

Автором песни "Более или менее", которую в феврале презентовал украинский музыкант Dantes, является исполнительница хита "Охрана_Отмена" Jerry Heil.

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Песню "Более или менее" для музыканта написала Jerry Heil
Песню "Более или менее" для музыканта написала Jerry Heil
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" назвал свою коллегу – певицу Jerry Heil родственной душой. 

Исполняя новую песню "Более или менее" в эфире передачи, Dantes рассказал, что слова к песне написала украинская певица Jerry Heil.

"Мне очень нравится с ней работать. Она прекрасный человек, с которым я могу найти общий язык. Где-то наверху наши души встретились и каждый понимает, что кто хочет", – признался артист. 

По словам музыканта, это вторая песня из его репертуара, написанная Jerry Heil – ранее Dantes презентовал песню ее авторства "Теперь тебе 30".

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звёзд-2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену, исполнив песню "Теперь тебе 30". 

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана_ отмєна". 

Теги: певица, музыкант, Jerry Heil, Dantes
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