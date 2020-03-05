"Я не ожидала". Ефросинина прокомментировала заявление Jerry Heil о девственности

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не была готова услышать заявление финалистки нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil о ее девственности.

Ефросинина получила много упреков в том, что вынудила певицу сделать признание о девственности Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что заявление певицы Jerry Heil об отсутствии в ее жизни интимных отношений с мужчинами в эфире передачи "Экзамен" стало для нее неожиданностью. Об этом Ефросинина рассказала ведущим утреннего шоу "Сніданок з 1+1"

"Я не была к этому готова. У нас был легкий разговор о том, как изменилась ее жизнь в статусе звезды", – сообщила Ефросинина.

Ведущая рассказала, что в процессе интервью поняла, что певица пришла к ней с готовностью обсудить тему отсутствия сексуальных отношений в своей жизни.

"Моя задача состояла в том, чтобы не останавливать ее и не начать комментировать", – объяснила Ефросинина.

Она подчеркнула, что после заявления певицы его принялись комментировать зрители.

По словам Ефросининой, после выхода передачи она получила много упреков в том, что вынудила певицу сделать это заявление.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Маша Ефросинина – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине. В браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым ведущая воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

24-летняя украинская певица Jerry Heil в интервью программе "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале телеведущей Маши Ефросининой, призналась, что избегает отношений с мужчинами и в 24 года остается девственницей.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020".