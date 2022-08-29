Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео

"Помогаю моей любимой дочери Лизе обустраиваться на новом месте в новой стране, где она начинает учебу в университете! Это так захватывающе", – подписала видео Наталья Кличко.

Она не уточнила, где именно будет учиться ее дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)