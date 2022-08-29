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29 августа, 2022
 
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Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео

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Кличко мать троих детей
Кличко – мать троих детей
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 29 августа опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена с тележкой во время шопинга в супермаркете.

"Помогаю моей любимой дочери Лизе обустраиваться на новом месте в новой стране, где она начинает учебу в университете! Это так захватывающе", – подписала видео Наталья Кличко.

Она не уточнила, где именно будет учиться ее дочь.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: дети, Наталья Кличко, семья
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