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25 января, 2022
 
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"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей

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Ани Лорак: Хорошего теплого вечера
Ани Лорак: Хорошего теплого вечера
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 25 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в полный рост с нижнего ракурса в черном брючном костюме и топе с глубоким декольте.

Артистка позирует на фоне многоярусного фонтана с подсветкой. Во время съемки певица распахнула пиджак, демонстрируя голые грудь и часть живота.

Ранее она сообщила поклонникам, что отправилась на отдых, и показала первые фото в купальнике.

"Хорошего теплого вечера", – подписала свой новый снимок Ани Лорак.

"Мурат приехал с отдыха с невестой, а она назло врагам и с любовником полетела вслед и также позирует, как Лиля Мурата", – отреагировали в сети.

"Как хорошо, что вы отдыхаете", – поддержали артистку поклонники.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Теги: Ани Лорак, певица, грудь, декольте, живот
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