Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса

Причины смерти 54-летней Пресли были обнародованы спустя шесть месяцев после ее кончины Фото: ЕРА

Результаты были обнародованы спустя шесть месяцев после ее смерти – она скончалась в госпитале 13 января. Известно, что перед смертью артистка жаловалась на боль в животе.

Сообщается, что непроходимость возникла из-за спаек, которые появились после операции по снижению веса. Пресли подверглась хирургическому вмешательству несколько лет назад.