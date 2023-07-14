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14 июля, 2023
 
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Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса

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Причины смерти 54-летней Пресли были обнародованы спустя шесть месяцев после ее кончины
Причины смерти 54-летней Пресли были обнародованы спустя шесть месяцев после ее кончины
Фото: ЕРА

54-летняя американская певица Лиза Мария Пресли умерла от непроходимости кишечника. Об этом 14 июля сообщается на сайте BBC со ссылкой на заявление службы судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес (США).

Результаты были обнародованы спустя шесть месяцев после ее смерти – она скончалась в госпитале 13 январяИзвестно, что перед смертью артистка жаловалась на боль в животе.

Сообщается, что непроходимость возникла из-за спаек, которые появились после операции по снижению веса. Пресли подверглась хирургическому вмешательству несколько лет назад.

Контекст:

Единственна дочь американского певца Элвиса Пресли и Присциллы Пресли родилась 1 февраля 1968 года.

У нее остались две дочери-близняшки Харпер и Финли, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке с музыкантом Дэнни Кио.

Летом 2020 года единственный сын Лизы Марии Пресли, американский начинающий музыкант Бенджамин Кио в возрасте 27 лет покончил жизнь самоубийством.

Мужьями артистки были американский певец Майкл Джексон и американский актер Николас Кейдж. 

В 2018 году Лиза Мария Пресли лечила в клинике зависимость от таблеток, которые отпускаются по рецепту. Пресли не скрывала, что в подростковом возрасте была зависима от наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, Лиза Мария Пресли, похудение
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