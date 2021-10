"Не хуже, чем с оливками". Рецепт домашнего хлеба с солеными огурцами от кулинарного эксперта

"Итак, мое последнее гениальное – добавить в хлеб соленые огурцы. Ну, типа с оливками же пекут. А чем соленые огурцы хуже? Не надо их недооценивать. Я этого не допущу! Поверьте в огурцы. Они того стоят!" – написал он.

Ингредиенты: 150 г кукурузной муки, 200 г пшеничной муки, 320 г молока, 150 г соленых огурцов, 10 г сухих дрожжей, 50 г масла, щепотка соли, орегано.

Если вы используете хлебопечку, нужно поместить в нее все ингредиенты и выбрать режим для хлеба с начинкой.

Если не использовать хлебопечку, нужно смешать муку, добавите дрожжи, подогретое молоко, масло, соль, орегано, вымесить, подождать час, добавить огурцы, еще раз вымесить, оставить на 20 минут. Печь 35–45 минут.

Клопотенко не указал температуру выпекания хлеба. На сайте PekDom отмечается, что хлеб из пшеничной или смеси муки обычно выпекают в температурном интервале от 200 до 270 °С.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.