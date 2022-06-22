"Не называйте свои концерты геройством". Мозговая обратилась к украинским исполнителям и показала видео, "разорвавшее сердце"

Мозговая: Делайте, что можете, и благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым вы и мы все живы Фото: mozgova0902 / Instagram

"Я же месяц молчала и только наблюдала за новостями и постами... И, возможно, могла промолчать сейчас, потому что у каждого своя карма и каждый будет отвечать за свое – совершенное и прожитое... Но... наткнулась на это видео, и сердце разорвалось", – написала она.

В ролике мать погибшего 26-летнего украинского военного Артемия Димида спела последнюю колыбельную для сына, погибшего возле Донецка от минометных обстрелов.

"Дорогие и не очень дорогие коллеги, так сказать, по цеху, не вытирайте пот со лба, не называйте свои концерты и участие в концертах геройством (а именно эту формулировку я прочла в одном из постов, что и натолкнуло на написание этого)… Это меньшее, что вы можете и должны делать, если уж и правда тяжелее микрофона или клавиш вы в руках ничего не держали... Просто делайте, что можете, и благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым вы и мы все живы", – написала она.

Мозговая также обратилась к погибшему Димиду.

"Спасибо тебе, Артемий, отдыхай с миром! Мы помним твой подвиг и благодарны тебе навеки. Маме – сочувствие и силы пережить это невероятное горе", – отметила она.

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