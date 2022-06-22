Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Не называйте свои концерты геройством". Мозговая обратилась к украинским исполнителям и показала видео, "разорвавшее сердце"

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Мозговая: Делайте, что можете, и благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым вы и мы все живы
Мозговая: Делайте, что можете, и благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым вы и мы все живы
Фото: mozgova0902 / Instagram

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook 21 июня заявила, что концерты, которые во время войны дают украинские исполнители, – меньшее, что они могут сделать.

"Я же месяц молчала и только наблюдала за новостями и постами... И, возможно, могла промолчать сейчас, потому что у каждого своя карма и каждый будет отвечать за свое – совершенное и прожитое... Но... наткнулась на это видео, и сердце разорвалось", – написала она.

В ролике мать погибшего 26-летнего украинского военного Артемия Димида спела последнюю колыбельную для сына, погибшего возле Донецка от минометных обстрелов.

"Дорогие и не очень дорогие коллеги, так сказать, по цеху, не вытирайте пот со лба, не называйте свои концерты и участие в концертах геройством (а именно эту формулировку я прочла в одном из постов, что и натолкнуло на написание этого)… Это меньшее, что вы можете и должны делать, если уж и правда тяжелее микрофона или клавиш вы в руках ничего не держали... Просто делайте, что можете, и благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым вы и мы все живы", – написала она.

Мозговая также обратилась к погибшему Димиду.

"Спасибо тебе, Артемий, отдыхай с миром! Мы помним твой подвиг и благодарны тебе навеки. Маме – сочувствие и силы пережить это невероятное горе", – отметила она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/videos/5328154417274718/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Теги: Россия, Украина, война, военные, концерт, волонтер, видео, война России против Украины, Алена Мозговая, продюсер, ролик
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