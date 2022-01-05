"Не помню себя такой обессиленной". Жена Остапчука сообщила, что они живут раздельно

За день до этого жена Остапчука сообщила, что во время отдыха в Карптах заразилась гриппом и они вернулись в Киев.

По словам Кристины Остапчук, спустя сутки у нее появился кашель, насморк, температура поднялась до 38 °С, а в теле ощущается ломота.

"Пойду проверю, как там Вова, так как временно мы живем в разных комнатах", – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram

По словам жены ведущего, в этом состоянии для нее даже умыться и приготовить себе чай является испытанием.

"Сил вообще нет. Не помню себя такой обессиленной", – призналась Кристина Остапчук.