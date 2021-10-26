Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал

Жена ведущего позировала в кадре в мини-шортах и топе, дополнив образ сапогами с высокими голенищами. Во время съемки Кристина Остапчук принимала различные позы, а в конце ролика подняла ногу.

"А почему бы и нет? Люблю в себе свои разные стороны! Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой – с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый", – написала она.

"Ауф", – отреагировал на ролик Остапчук.