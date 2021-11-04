"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"

"Я не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна. Отчаянно пытающейся понравиться. Хорошей девочке для всех, пытающейся доказать, что я не только про тело, но и про ум. Я люблю новую Аню, которая не пытается быть, а просто живет. И не нуждается в чужом одобрении. Она точно знает, что единственное мнение, которое важно, обнимет ее этой ночью", – подписала видео Седокова.
На словах "обнимет этой ночью" в ролике появляется нынешний супруг 38-летней артистки – 29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.
"Пытаетесь. И также пытаетесь подать себя как сексуальную женщину", – возразил певице в комментариях yagodniimus.
"А мне внешность раньше больше нравится. Сейчас вы, как кукла, как многие. Можно перепутать", – написала romashka_yuliya2017.
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С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.