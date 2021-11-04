"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"

Седокова: Я люблю новую Аню, которая не пытается, а просто живет Фото: annasedokova / Instagram

"Я не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна. Отчаянно пытающейся понравиться. Хорошей девочке для всех, пытающейся доказать, что я не только про тело, но и про ум. Я люблю новую Аню, которая не пытается быть, а просто живет. И не нуждается в чужом одобрении. Она точно знает, что единственное мнение, которое важно, обнимет ее этой ночью", – подписала видео Седокова.

На словах "обнимет этой ночью" в ролике появляется нынешний супруг 38-летней артистки – 29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.

"Пытаетесь. И также пытаетесь подать себя как сексуальную женщину", – возразил певице в комментариях yagodniimus.

"А мне внешность раньше больше нравится. Сейчас вы, как кукла, как многие. Можно перепутать", – написала romashka_yuliya2017.

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