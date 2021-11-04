Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2021
 
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"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"

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Седокова: Я люблю новую Аню, которая не пытается, а просто живет
Седокова: Я люблю новую Аню, которая не пытается, а просто живет
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в России украинская певица Анна Седокова 4 ноября на своей странице в Instagram разместила видео, смонтированное из архивных кадров своих ранних выступлений и клипов. В ролике видно, как менялась внешность артистки со времен ее участия в поп-группе "ВИА Гра" и по сегодняшний день.

"Я не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна. Отчаянно пытающейся понравиться. Хорошей девочке для всех, пытающейся доказать, что я не только про тело, но и про ум. Я люблю новую Аню, которая не пытается быть, а просто живет. И не нуждается в чужом одобрении. Она точно знает, что единственное мнение, которое важно, обнимет ее этой ночью", – подписала видео Седокова.

На словах "обнимет этой ночью" в ролике появляется нынешний супруг 38-летней артистки – 29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.

"Пытаетесь. И также пытаетесь подать себя как сексуальную женщину", – возразил певице в комментариях yagodniimus.

"А мне внешность раньше больше нравится. Сейчас вы, как кукла, как многие. Можно перепутать", – написала romashka_yuliya2017.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, женщины, певица, Янис Тимм, Янис Тимма
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