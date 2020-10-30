"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад

Российский продюсер Максим Фадеев поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен в 20-летнем возрасте.

Фадеев: Время было беззаботное! Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев 30 октября разместил в Instagram архивный снимок, датированный 1989 годом.

На фото Фадеев запечатлен в джинсах и джинсовой куртке с короткой стрижкой.

"Наткнулся на фото 89-го года. Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!" – подписал он фото.

"Вас тут даже не узнать", – отметили пользователи сети.

"Вы так изменились. Сейчас лучше", – считают фолловеры.

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).

В июне 2020 года Фадеев заявил, что похудел на 100 килограммов.