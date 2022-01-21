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21 января, 2022
 
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"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей

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83-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых людей
83-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых людей
Фото: alibasov_nana / Instagram

Дочь 83-летней советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина 21 января в интервью изданию "Собеседник" заявила, что поместила свою мать в пансионат для пожилых людей – в настоящее время артистка находится на карантине, после чего врачи начнут ее реабилитацию.

"Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного", – заявила дочь актрисы.

По словам Ольги Шукшиной, она приняла решение об оформлении матери в пансионат самостоятельно, не согласовывая его с двумя другими дочерьми актрисы.

"У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают", – отметила дочь артистки.

Контекст:

Федосеева-Шукшина – мать троих дочерей. От первого мужа Вячеслава Воронина у нее есть дочь Анастасия (1960). От второго мужа – писателя и режиссера Василия Шукшина – дочери Мария (1967) и Ольга (1968).

Последним мужем актрисы на данный момент является 74-летний российский шоумен и продюсер Бари Алибасов. Они зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.  В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод. Поводом для развода послужили "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая. 

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной, но 3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе, а 4 марта суд отменил ранее принятое решение о расторжении их брака. Все это время Алибасов и Федосеева-Шукшина проживали отдельно. 

в январе 2022 года Алибасов заявил, что виделся с супругой – они вместе отметили Старый Новый год.

В августе 2021 года сын Алибасова, Бари Алибасов – младший в интервью российскому изданию Teleprogramma.pro заявил, что о судьбе Полтарацкой и ее ребенка ни ему, ни его отцу ничего неизвестно.

Он подчеркнул, что отцом ребенка мог быть другой мужчина, а не Алибасов. Сын шоумена заявил, что Полторацкая изначально была "объектом пиара".

Теги: карантин, Бари Алибасов, актриса, Лидия Федосеева-Шукшина, врачи, развод
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