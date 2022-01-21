"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей

"Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного", – заявила дочь актрисы.
По словам Ольги Шукшиной, она приняла решение об оформлении матери в пансионат самостоятельно, не согласовывая его с двумя другими дочерьми актрисы.
"У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают", – отметила дочь артистки.
Федосеева-Шукшина – мать троих дочерей. От первого мужа Вячеслава Воронина у нее есть дочь Анастасия (1960). От второго мужа – писателя и режиссера Василия Шукшина – дочери Мария (1967) и Ольга (1968).
Последним мужем актрисы на данный момент является 74-летний российский шоумен и продюсер Бари Алибасов. Они зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве. В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод. Поводом для развода послужили "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.
24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной, но 3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе, а 4 марта суд отменил ранее принятое решение о расторжении их брака. Все это время Алибасов и Федосеева-Шукшина проживали отдельно.
в январе 2022 года Алибасов заявил, что виделся с супругой – они вместе отметили Старый Новый год.
В августе 2021 года сын Алибасова, Бари Алибасов – младший в интервью российскому изданию Teleprogramma.pro заявил, что о судьбе Полтарацкой и ее ребенка ни ему, ни его отцу ничего неизвестно.
Он подчеркнул, что отцом ребенка мог быть другой мужчина, а не Алибасов. Сын шоумена заявил, что Полторацкая изначально была "объектом пиара".