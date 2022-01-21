"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей

"Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного", – заявила дочь актрисы.

По словам Ольги Шукшиной, она приняла решение об оформлении матери в пансионат самостоятельно, не согласовывая его с двумя другими дочерьми актрисы.

"У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают", – отметила дочь артистки.