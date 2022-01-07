Небритый и в шлеме. Зеленский записал селфи-ролик на фоне сноубордистов в Карпатах

Президент позирует с небольшой щетиной на лице, он в шлеме и очках. В кадре периодически появляются спускающиеся с горы сноубордисты.

"Наши горы, наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)