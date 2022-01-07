Небритый и в шлеме. Зеленский записал селфи-ролик на фоне сноубордистов в Карпатах

Президент позирует с небольшой щетиной на лице, он в шлеме и очках. В кадре периодически появляются спускающиеся с горы сноубордисты.
"Наши горы, наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества", – подписал он ролик.
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4 января Зеленский сообщил в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области для "короткого зимнего отдыха".
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским и не планирует.
4 января стало известно, что Коломойский покинул отель.