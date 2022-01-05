ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский с Коломойским в Буковеле и беспорядки в Казахстане. Главное за день

СМИ сообщили, что Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице, где в то же время остановился Коломойский
СМИ сообщили, что Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице, где в то же время остановился Коломойский
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор главнх событий вторника, 4 января.

Зеленский и Коломойский в Буковеле

"Украинская правда" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Позже Зеленский подтвердил, что приехал в Буковель "для короткого зимнего отдыха".

В то же время главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Коломойский прислал ему фотографии из своего автомобиля как доказательство того, что он покинул горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области, куда приехал Зеленский.

В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию для людей старше 60 лет

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина будет проводить бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет. По его словам, оптимальным сроком для получения бустерной дозы препаратов является период от шести до девяти месяцев. Преимущество будет отдаваться мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer.

СМИ сообщили, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко

"Украинская правда", ссылаясь на Единый реестр судебных решений, сообщила, что прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о взятии под стражу пятого президента Петра Порошенко.

В то же время в ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Интервью Гордона с отцом Цоя

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с отцом советского и российского рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя Робертом Цоем.

Он, в частности, рассказал о детстве музыканта и о попытках уйти от своей жены.

Задержание украинского режиссера в Италии

Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера Евгения Лавренчука в РФ обвиняют по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обеспокоена задержанием Лавренчука. Она обратилась к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и к муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина.

Протесты в Казахстане

В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. Силовики проводят массовые задержания, блокируется работа СМИ. Хоть власти и согласились снизить цену, митинги не прекратились, во время задержаний начались беспорядки.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Казахстан, протесты, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, коронавирус, Евгений Лавренчук, Роберт Цой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (121219)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (100073)
3
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (99225)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (80537)
5
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (65621)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (54600)
7
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (52603)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (49557)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS