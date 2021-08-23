"Неприлично выставлять такие сморщенные колени", "Мания величия при регулярной алкогольной интоксикации". В сети обсуждают новое фото Волочковой в шортах

"Благодарю самую лучшую ведущую Олечку за проведение моей презентации. (...) Я очень рада, что такие люди окружают меня и делают этот мир лучше своим позитивным настроем и профессионализмом", – написала балерина.
На снимке она запечатлена в черных шортах и с большим букетом роз.
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"Анастасия, прячьте коленки! Уже неприлично выставлять такие нависшие, сморщенные колени", – отметила подписчица t.kvaschnina2010.
"Мне нравится Анастасия! Клевая, без комплексов! Она заслужила эту жизнь!" – заявила ulia_ivanenko_34.
"Зачем оголять дряблые ноги?" – спросила ainakukliuk.
"Любой психиатр скажет, что налицо запущенная мания величия при регулярной алкогольной интоксикации. Отсюда эти ее ужимки, истеричный смешок, хватать букеты и прочее", – заявила villena21255.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).
В дискографии Волочковой два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.