"Неприлично выставлять такие сморщенные колени", "Мания величия при регулярной алкогольной интоксикации". В сети обсуждают новое фото Волочковой в шортах

Волочкова: Я очень рада, что такие люди окружают меня и делают этот мир лучше своим позитивным настроем и профессионализмом Фото: volochkova_art / Instagram

"Благодарю самую лучшую ведущую Олечку за проведение моей презентации. (...) Я очень рада, что такие люди окружают меня и делают этот мир лучше своим позитивным настроем и профессионализмом", – написала балерина.

На снимке она запечатлена в черных шортах и с большим букетом роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Анастасия, прячьте коленки! Уже неприлично выставлять такие нависшие, сморщенные колени", – отметила подписчица t.kvaschnina2010.

"Мне нравится Анастасия! Клевая, без комплексов! Она заслужила эту жизнь!" – заявила ulia_ivanenko_34.

"Зачем оголять дряблые ноги?" – спросила ainakukliuk.

"Любой психиатр скажет, что налицо запущенная мания величия при регулярной алкогольной интоксикации. Отсюда эти ее ужимки, истеричный смешок, хватать букеты и прочее", – заявила villena21255.