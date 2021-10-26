Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
Новости

"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь
Ани Лорак: Сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь
Фото: anilorak_news_fan / Instagram

Строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак 26 октября разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в черном пиджаке и боди с декольте, оголяющим грудь. Образ артистки дополнили босоножки на высоких каблуках.

Певица разместила новые фото в поддержку своего будущего альбома "Я жива", но не уточнила дату релиза.

"Мой новый альбом – о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить – значит, жить", – написала она.

"Нереально хочется послушать каждый шедевр. Не дождусь", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Теги: Ани Лорак, мода и красота, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова обнародовала фото в купальнике
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова обнародовала фото в купальнике
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS