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10 апреля, 2023
 
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"Нестареющая красавица в крошечном бикини". 57-летняя Херли выложила в сеть новые пляжные снимки

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Херли родилась в 1965 году
 Херли родилась в 1965 году
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Британская актриса Элизабет Херли 9 апреля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в белом бикини собственного дизайна.

Артистка позирует в кадре, повернувшись к объективу сперва боком, а затем стоя к фотографу лицом. 

Издание Daily Star, описывая пляжный образ Херли, назвало 57-летнюю актрису "нестареющей красавицей в крошечном бикини".

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002).

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Элизабет Херли
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