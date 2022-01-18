Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона

Причины этого решения не называются. Премьера первого эпизода шоу состоялась 4 августа 2021 года, всего в сезоне было показано шесть выпусков. Во время съемок Хилтон готовила блюда по различным рецептам вместе с известными гостями.

Контекст: Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны. 11 ноября 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за американского бизнесмена Картера Реума.