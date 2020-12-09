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09 декабря, 2020
 
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"Невозможно было спать, ходить, сидеть". Барбир рассказала о тяжелой форме COVID-19

Украинская телеведущая Людмила Барбир призналась, что перенесенная болезнь COVID-19 сопровождалась у нее упадком сил, пониженной температурой, судорогами и болью на грани.

Барбир, перенесшая COVID-19: Обострились все болезни, которые до этого были в "сонном" состоянии
Барбир, перенесшая COVID-19: Обострились все болезни, которые до этого были в "сонном" состоянии
Фото: Людмила Барбір / Facebook

Украинская телеведущая Людмила Барбир в интервью изданию "Факты" рассказала, что тяжело перенесла COVID-19.

"Достаточно долго отходила от болезни. Она дала осложнение на почки – до этого они меня никогда не беспокоили. Ощущала сильную усталость. Тяжело было восстанавливаться, делать физические упражнения. Даже самые элементарные. Мне становилось плохо, кружилась голова, пекло в носу", – отметила она.

Первыми симптомами болезни, по словам Барбир, стало покраснение горла, появление насморка и слабость, к которым добавились сильные судороги мышц.

"Было впечатление, что ты растягиваешься в шпагате до предела, и вот в этом состоянии (сильной боли на грани) находились мои мышцы. Невозможно было спать, ходить, сидеть – мышцы просто горели огнем. Никакие массажи или растирания не помогали. Такое состояние у меня было несколько дней. В это время обострились все болезни, которые до этого были в "сонном" состоянии: опять начали беспокоить протрузии в позвоночнике. И на этом фоне полностью пропали вкус и обоняние. Вся еда была, как трава. Вот тогда я подумала о коронавирусе", – призналась телеведущая.

Она добавила, что когда боли в мышцах стали понемногу уходить, появился страшный дискомфорт в голове.

"Это длилось два дня. Голова так болела, что в какой-то момент я решила вызвать скорую помощь. Подобного со мной никогда не случалось. Затем сильно понизилось давление – 90 на 50, 75 на 50 – для меня это совсем не характерно", – отметила она.

Барбир уточнила, что температура поднялась только в самом начале болезни, а потом упала и держалась ниже нормы.

"Мне было сложно на чем-то сосредоточиться, читать серьезную литературу, держать в уме и анализировать информацию. Даже когда я помогала сыну Тарасу делать задачу по математике, все путалось, было сложно сохранить ясность", – призналась она.

Сын телеведущей также заразился коронавирусом, но у него не было никаких симптомов, а муж Игорь болел COVID-19 в тяжелой форме.

"Началось двустороннее воспаление легких, температура 39,4 держалась несколько дней. Он постоянно мерил уровень кислорода – показания все время прыгали. При этом вкус и нюх у Игоря сохранился. Лучше не становилось, и мы приняли решение о его госпитализации", – рассказала Барбир.

На 9 декабря в Украине выявлено 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализирован 1281 человек, летальных случаев – 276, выздоровело – 14 554 человека.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, 14 204 пациента скончались, а 451 118 – выздоровели.

Теги: эпидемия, телеведущая, инфекция, температура, Людмила Барбир, муж, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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