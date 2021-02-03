"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу

Организаторы "Евровидения 2021" еще не утвердили окончательный формат проведения шоу, но подчеркнули, что во время принятия решения "нужно оставаться реалистами" и учитывать ситуацию с пандемией коронавируса.

Международный песенный конкурс "Евровидение 2021" не будет проводиться в привычном формате. Об этом 3 февраля сообщается на официальном сайте конкурса.

По словам организаторов мероприятия, сейчас они рассматривают три альтернативных варианта проведения шоу.

"Конкурс обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести его так, как мы привыкли", – подчеркнул продюсер проекта Мартин Остердал.

В заявлении организаторов говорится, что они еще не утвердили окончательный формат проведения шоу, но понимают, что "нужно оставаться реалистами".

"Дальнейшее решение о том, как проводить конкурс, будет принято в ближайшие недели. Наша главная цель – привлечь 41 артиста в Роттердам, чтобы все они выступили на одной сцене, и пригласить журналистов для освещения конкурса", – подчеркнули организаторы.

18 марта 2020 года организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A.

18 ноября 2020 года организаторы обязали участников прислать записи своих выступлений на случай, если из-за пандемии коронавируса они не смогут приехать сами.