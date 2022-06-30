Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?

"Запад должен быть поставлен на колени и принужден к исправительным работам во благо Российской империи. Остальной мир должен усиленно доказывать нам свою поддержку и разделять наши представления о будущем лет на 200 вперед", – говорится в публикации Охлобыстина.
Комментируя заявление актера, Невзоров восхитился тем, что путинизм в РФ представлен такими идиотами, как Охлобыстин.
"Как хорошо, что путинизм представлен такими сочными, яркими, очевидными идиотами. Любопытно: как поведет себя вся эта забавная нечисть в день крушения путинизма? Наложит на себя лапки или удалится в далекий скит (без "удобств"), где и закончит свои дни во вшах и слезах?" – написал Невзоров.
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29 ноября 2016 года агентство "РИА Новости" сообщило, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". 30 ноября он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".
В декабре Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".
Охлобыстин внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины, поддержавший нападение РФ на Украину.
Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.