Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2022
 
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Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров высмеял Охлобыстина, предположив, что после крушения путинизма тот либо "наложит на себя лапки", либо "удалится в скит"
Невзоров высмеял Охлобыстина, предположив, что после крушения путинизма тот либо "наложит на себя лапки", либо "удалится в скит"
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 30 июня на своей странице в Instagram разместил скриншот поста со страницы российского актера Ивана Охлобыстина, в котором тот заявляет, что национальной идеей страны-агрессора РФ в том числе является исчезновение Украины.

"Запад должен быть поставлен на колени и принужден к исправительным работам во благо Российской империи. Остальной мир должен усиленно доказывать нам свою поддержку и разделять наши представления о будущем лет на 200 вперед", – говорится в публикации Охлобыстина. 

Комментируя заявление актера, Невзоров восхитился тем, что путинизм в РФ представлен такими идиотами, как Охлобыстин.

"Как хорошо, что путинизм представлен такими сочными, яркими, очевидными идиотами. Любопытно: как поведет себя вся эта забавная нечисть в день крушения путинизма? Наложит на себя лапки или удалится в далекий скит (без "удобств"), где и закончит свои дни во вшах и слезах?" – написал Невзоров.

Контекст:

29 ноября 2016 года агентство "РИА Новости" сообщило, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". 30 ноября он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".

В декабре Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".

Охлобыстин внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины, поддержавший нападение РФ на Украину. 

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Александр Невзоров, Иван Охлобыстин, война России против Украины
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