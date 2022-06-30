Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?

Невзоров высмеял Охлобыстина, предположив, что после крушения путинизма тот либо "наложит на себя лапки", либо "удалится в скит" Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Запад должен быть поставлен на колени и принужден к исправительным работам во благо Российской империи. Остальной мир должен усиленно доказывать нам свою поддержку и разделять наши представления о будущем лет на 200 вперед", – говорится в публикации Охлобыстина.

Комментируя заявление актера, Невзоров восхитился тем, что путинизм в РФ представлен такими идиотами, как Охлобыстин.

"Как хорошо, что путинизм представлен такими сочными, яркими, очевидными идиотами. Любопытно: как поведет себя вся эта забавная нечисть в день крушения путинизма? Наложит на себя лапки или удалится в далекий скит (без "удобств"), где и закончит свои дни во вшах и слезах?" – написал Невзоров.