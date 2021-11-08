"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"

На снимке 32-летний спортсмен позирует в светлой футболке с трезубцем.
"Если тебе тяжело и ты в постоянном напряжении, это не обязательно означает, что ты пытаешься что-то изменить в своей жизни. Может быть, жизнь просто тебя кошмарит, а ты просто терпишь. Удачи, бро", – подписал снимок Горуна.
"Жестко", – оставил под фото комментарий iceformulaone. На это Горуна ему ответил: "Не я такой, жизнь такая. Я лишь подметил и другим рассказал".
"Просто танцуй, бро", – посоветовал каратисту maksim_bakurkin, тот пообещал: "Так и сделаю".
"Ну спасибо, опять сидеть голову ломать", – пожаловался vlad_dunay, Горуна ему написал: "Не ломай никому голову! Это незаконно как минимум. Хотя и приятно".
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Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он дипломированный юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "правоведение". Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.
Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).
6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль. В августе спортсмен признался, что мечтает стать президентом Украины.
Спортсмен принимал участие в новом сезоне "Танцев со звездами", но покинул шоу после седьмого эфира.