Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"

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Станислав Горуна: Жестко? Не я такой, жизнь такая
Станислав Горуна: Жестко? Не я такой, жизнь такая
Фото: iamhoruna / Instagram

Бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате, бывший участник шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Станислав Горуна 7 ноября выложил в Instagram свое фото с тренировки по подготовке к чемпионату мира в Дубае, который состоится во второй половине ноября.

На снимке 32-летний спортсмен позирует в светлой футболке с трезубцем.

"Если тебе тяжело и ты в постоянном напряжении, это не обязательно означает, что ты пытаешься что-то изменить в своей жизни. Может быть, жизнь просто тебя кошмарит, а ты просто терпишь. Удачи, бро", – подписал снимок Горуна.

"Жестко", – оставил под фото комментарий iceformulaone. На это Горуна ему ответил: "Не я такой, жизнь такая. Я лишь подметил и другим рассказал".

"Просто танцуй, бро", – посоветовал каратисту maksim_bakurkin, тот пообещал: "Так и сделаю".

"Ну спасибо, опять сидеть голову ломать", – пожаловался vlad_dunay, Горуна ему написал: "Не ломай никому голову! Это незаконно как минимум. Хотя и приятно".

Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он дипломированный юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "правоведение". Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль. В августе спортсмен признался, что мечтает стать президентом Украины.

Спортсмен принимал участие в новом сезоне "Танцев со звездами", но покинул шоу после седьмого эфира.

Теги: спорт, спортсмены, карате, советы, Станислав Горуна
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