  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке

Выпекать мясо эксперт рекомендует около 20 минут в заранее разогретой до 200 °C духовке Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобится:

две штуки куриного филе;

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;

половина средней луковицы;

два помидора;

две столовые ложки майонеза;

100 г сыра;

два вареных яйца .

Куриное филе разрезаем вдоль на две части, затем каждую часть солим, перчим и посыпаем сушеным чесноком.

После этого мелко нарезаем лук, а также кубиками режем мякоть помидоров, предварительно удалив из них серединки. Сыр и яйца натираем на мелкой терке, после чего смешиваем все продукты и добавляем майонез.

Форму для выпекания смазываем растительным маслом, выкладываем на нее куриное филе, а сверху покрываем "шубой" из помидоров, лука, сыра, яиц и майонеза.

Выпекать мясо эксперт рекомендует около 20 минут в заранее разогретой до 200 °C духовке.

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Видео: Alina FooDee / YouTube