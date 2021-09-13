  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке

Для приготовления понадобится:
Куриное филе разрезаем вдоль на две части, затем каждую часть солим, перчим и посыпаем сушеным чесноком.
После этого мелко нарезаем лук, а также кубиками режем мякоть помидоров, предварительно удалив из них серединки. Сыр и яйца натираем на мелкой терке, после чего смешиваем все продукты и добавляем майонез.
Форму для выпекания смазываем растительным маслом, выкладываем на нее куриное филе, а сверху покрываем "шубой" из помидоров, лука, сыра, яиц и майонеза.
Выпекать мясо эксперт рекомендует около 20 минут в заранее разогретой до 200 °C духовке.