Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2022
 
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"Ничего жарить не нужно". Рецепт творожного завтрака, который заменит сырники и запеканку

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В рецепте использовался творог жирностью 9%
В рецепте использовался творог жирностью 9%
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 17 января на своей странице в Instagram поделился рецептом блюда для завтрака – творожных клюсок.

Клопотенко предложил приготовить их как альтернативу сырникам, запеканкам и ленивым вареникам.

"Плюс этого рецепта: ничего жарить не нужно. А значит, что стресса у вас из-за того, что что-нибудь может пригореть, не будет. Итак, дамы и господа, встречайте: творожные клюски. Это даже звучит как воспоминание – будто бабушка приготовила для своих милых внуков", – отметил он.

Эксперт сообщил, что использовал творог жирностью 9%.

"Здесь есть два интересных момента. Первое: я добавил гречневую муку для усиления украиноощущения. Второе: поливаются творожные клюски смесью топленого масла и меда, что делает их комфортными и родными. Поэтому учтите это и соблюдайте, плиз", – призвал он.

В 360 г творога нужно вмешать три яйца, добавить щепотку соли, сахар по вкусу, по 50 г гречневой и пшеничной муки. Замесить тесто, сформировать из него клюски. Бросить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока всплывут, и варить еще две минуты. Растопить сливочное масло (25 г), смешать с медом (2 ст. л.) и полить готовые творожные клюски. Можно добавить немного клюквы.

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: сахар, вареники, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, яйца, рецепты, завтрак, масло, блюда, сырники, запеканка, творог, питание
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