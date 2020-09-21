Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2020
 
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"Никита никак не участвует в помощи отцу". Cына Ефремова обвинили в равнодушии к осужденному родителю

32-летний российский актер Никита Ефремов, сын спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, по мнению его подписчиков, игнорирует своего приговоренного к восьми годам колонии отца.

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Никита Ефремов после вынесения приговора своему отцу не написал в микроблоге ни слова о нем
Никита Ефремов после вынесения приговора своему отцу не написал в микроблоге ни слова о нем
Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний российский актер Никита Ефремов на своей странице в Instagram анонсировал эфир в шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", не сказав ни слова о своем отце, осужденном на восемь лет колонии Михаиле Ефремове.

"Сегодня мы с прекрасной Юлией Снигирь в гостях у "Вечернего Урганта". (...) Также хочу рассказать, что полным ходом идут репетиции пьесы "Собрание сочинений" Евгения Гришковца в постановке Виктора Рыжакова", – написал он, добавив, что репетирует спектакль "Бесы" в театре на Малой Бронной.

Также он сообщил, что 18 сентября день рождения его бабушки, актрисы Покровской, умершей год назад.

Подписчики раскритиковали Никиту Ефремова за то, что он, как кажется им, не поддерживает своего отца.

"Никита, извините за подобный вопрос, но мне глубоко небезразлична судьба Михаила Олеговича Ефремова. Это правда, что вы не подписали второе письмо "Современника" в его поддержку? Я лично верю в его невиновность и очень хочу, чтобы это все поскорее закончилось", – заявила veronika_zhd.

"Это правда. Никита никак не участвует в помощи отцу", – ответила helen_vervein.

Издание "Собеседник" заявляло, что Никита Ефремов не подписал письмо театра "Современник" в защиту своего отца.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Теги: смерть, Михаил Ефремов, приговор, актер, шоу, суд, Никита Ефремов
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