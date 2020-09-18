Бывшего защитника Ефремова лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Северной Осетии лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева за дисциплинарный проступок. Юрист стал скандально известен после процесса по делу о ДТП, виновником которого явился российский артист Михаил Ефремов.

В России бывшего защитника артиста Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса, об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов.

Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания пришел к выводу о наличии дисциплинарного проступка в действиях юриста.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал такое решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. "Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", – подчеркнул Пилипенко.

Федеральная палата дважды указывала на нарушение Пашаевым требований кодекса профессиональной этики адвоката "в связи с его публичной активностью по резонансному делу", – отметили в пресс-службе.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Журналисты, освещавшие процесс, называли поведение Пашаева "клоунским".