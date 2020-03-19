Никитюк показала снимки своего растолстевшего тела

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как предположительно будет выглядеть после окончания карантина.

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в купальнике. Она с помощью специальных приложений расширила свое тело на фото.

"Я после карантина", – написала Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я после карантина * відмічай подружку в коментах * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 18 Мар 2020 в 9:20 PDT

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.