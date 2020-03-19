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19 марта, 2020
 
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Никитюк показала снимки своего растолстевшего тела

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как предположительно будет выглядеть после окончания карантина.

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Никитюк предположила, что поправится во время карантина
Никитюк предположила, что поправится во время карантина
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в купальнике. Она с помощью специальных приложений расширила свое тело на фото.

"Я после карантина", – написала Никитюк.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Теги: карантин, Леся Никитюк
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