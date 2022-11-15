Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию

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Канделаки выросла на фильмах 90-х и не поддержала санкции против Джима Керри
Канделаки выросла на фильмах 90-х и не поддержала санкции против Джима Керри
Фото: Тина Канделаки / Telegram

Российская телеведущая, путинистка и ныне заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки высказалась против введения санкций на въезд голливудскому актеру Джиму Керри. Об этом она написала 15 ноября в своем Telegram-канале.

"Вопрос, который меня лично задевает как человека, который рос на фильмах 90-х. Зачем мы ввели санкции против Джима Керри? Конечно, сейчас вы можете легко накидать мне какие-то его антироссийские высказывания или что-то в этом роде. И эти санкции против актера выглядят странными, как будто бы немного смешными, комедийными. Можно сказать, что в его стиле. Никто ведь всерьез и не думает, что актер собирается приехать в Россию с творческими вечерами. Может быть, давайте будем вводить их против посольств, конкретных людей, которые на самом деле представляют угрозу. Может быть, давайте будем арестовывать имущество американцев, англичан, украинцев в России, как делают это они. Может быть, в этом будет больше толку?" – написала она.

Контекст:

Каделаки – российская журналистка, телеведущая и пропагандистка. Родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси (Грузия).

7 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина инициирует розыск Канделаки за поддержку войны против Украины.

Теги: Россия, Украина, Тина Канделаки, санкции, война России против Украины, Джим Керри
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