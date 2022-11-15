"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию

"Вопрос, который меня лично задевает как человека, который рос на фильмах 90-х. Зачем мы ввели санкции против Джима Керри? Конечно, сейчас вы можете легко накидать мне какие-то его антироссийские высказывания или что-то в этом роде. И эти санкции против актера выглядят странными, как будто бы немного смешными, комедийными. Можно сказать, что в его стиле. Никто ведь всерьез и не думает, что актер собирается приехать в Россию с творческими вечерами. Может быть, давайте будем вводить их против посольств, конкретных людей, которые на самом деле представляют угрозу. Может быть, давайте будем арестовывать имущество американцев, англичан, украинцев в России, как делают это они. Может быть, в этом будет больше толку?" – написала она.

Контекст: Каделаки – российская журналистка, телеведущая и пропагандистка. Родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси (Грузия). 7 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина инициирует розыск Канделаки за поддержку войны против Украины.