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26 декабря, 2022
 
Новости

"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле

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В сети сообщают, что Чубайс получил гражданство Израиля
В сети сообщают, что Чубайс получил гражданство Израиля
Фото: Anatoly Chubays / Facebook

Бывший спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс был замечен в Израиле. Его фото, снятое скрытой камерой, растиражировали в сети. На снимке Чубайс запечатлен за столиком уличного кафе.

"Чубайс ищет пристанища в Израиле. Иностранные активы перевесили необходимость пребывания в России", – пишут в Twitter.

Telegram-канал "Можем объяснить" сообщает, что Чубайс получил израильское гражданство весной 2022 года. Отмечается, что это не первая поездка Чубайса в Израиль после того, как он выехал из РФ.

"Его визит в конце декабря может означать, что Новый год экс-приватизатор России будет встречать на новой (исторической) родине", – говорится в сообщении.


Контекст:

Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Бывший руководитель администрации президента РФ, бывший генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".

С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.

Летом СМИ писали, что Чубайс был госпитализирован в симптомами паралича рук и ног в итальянскую клинику.

Теги: Россия, Израиль, Анатолий Чубайс
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