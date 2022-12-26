"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле

"Чубайс ищет пристанища в Израиле. Иностранные активы перевесили необходимость пребывания в России", – пишут в Twitter.

Анатолий Чубайс ищет пристанища в Израиле. Иностранные активы перевесили необходимость пребывания в России. pic.twitter.com/UZBJxjMKj9 — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 26, 2022

Telegram-канал "Можем объяснить" сообщает, что Чубайс получил израильское гражданство весной 2022 года. Отмечается, что это не первая поездка Чубайса в Израиль после того, как он выехал из РФ.

"Его визит в конце декабря может означать, что Новый год экс-приватизатор России будет встречать на новой (исторической) родине", – говорится в сообщении.



