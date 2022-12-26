"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле

"Чубайс ищет пристанища в Израиле. Иностранные активы перевесили необходимость пребывания в России", – пишут в Twitter.
Анатолий Чубайс ищет пристанища в Израиле. Иностранные активы перевесили необходимость пребывания в России. pic.twitter.com/UZBJxjMKj9— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 26, 2022
Telegram-канал "Можем объяснить" сообщает, что Чубайс получил израильское гражданство весной 2022 года. Отмечается, что это не первая поездка Чубайса в Израиль после того, как он выехал из РФ.
"Его визит в конце декабря может означать, что Новый год экс-приватизатор России будет встречать на новой (исторической) родине", – говорится в сообщении.
Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Бывший руководитель администрации президента РФ, бывший генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".
С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.
Летом СМИ писали, что Чубайс был госпитализирован в симптомами паралича рук и ног в итальянскую клинику.