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04 января, 2023
 
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"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами

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Огневич: Наши люди это нечто удивительное!
Огневич: Наши люди – это нечто удивительное!
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич помогала разбирать завалы в Соломенском районе Киева после обстрела города российскими оккупантами. Об этом она рассказала 4 января в Instagram.

"Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в один момент превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого? Нужно ли в миллионный раз повторять, что я ненавижу врага? Но наши люди – это нечто удивительное! Через два часа мы, как муравьи, разобрали горы завалов. Благодарю вас! Вместе мы непобедимая сила", – написала артистка.

Контекст:

31 декабря в результате ракетного удара по Киеву в Соломенском районе были разрушены частный жилой дом и гостиница "Адлер".

Теги: обстрелы, война России против Украины, Злата Огневич, певица
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