"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами

"Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в один момент превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого? Нужно ли в миллионный раз повторять, что я ненавижу врага? Но наши люди – это нечто удивительное! Через два часа мы, как муравьи, разобрали горы завалов. Благодарю вас! Вместе мы непобедимая сила", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)