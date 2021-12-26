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26 декабря, 2021
 
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"Обожаю". Видео, как Дорофеева впервые открывает шампанское, набрало почти 400 тыс. просмотров

Надя Дорофеева поздравила всех с наступающими праздниками
Надя Дорофеева поздравила всех с наступающими праздниками
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица, тренер нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Надя Дорофеева 25 декабря выложила в Instagram 40-секундный ролик с поздравлениями с наступающим Новым годом.

На видео она не только произносит поздравления, но и открывает бутылку с шампанским. "Я впервые хочу открыть вот эту вот бутылочку. Мне очень страшно", – сразу призналась 31-летняя певица.

Снять пробку с бутылки Дорофеевой удалось лишь под конец ролика после долгих неудачных попыток. "С Новым годом!" – со смехом завершила певица видео, которое уже набрало больше 372 тыс. просмотров.

"Я аж от экрана отвернулась максимально", – призналась lumerovskaya_.

"Сразу поднялось новогоднее настроение", – написал im.alishas.

"Обожаю", – прокомментировал perlinman.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица с 2015 года замужем за Владимиром Гудковым, который строит карьеру под псевдонимом Dantes. Детей у пары нет.

Теги: видео, Надя Дорофеева, поздравление, ролик, Dorofeeva, распад, бутылки
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