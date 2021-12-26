"Обожаю". Видео, как Дорофеева впервые открывает шампанское, набрало почти 400 тыс. просмотров

На видео она не только произносит поздравления, но и открывает бутылку с шампанским. "Я впервые хочу открыть вот эту вот бутылочку. Мне очень страшно", – сразу призналась 31-летняя певица.

Снять пробку с бутылки Дорофеевой удалось лишь под конец ролика после долгих неудачных попыток. "С Новым годом!" – со смехом завершила певица видео, которое уже набрало больше 372 тыс. просмотров.

"Я аж от экрана отвернулась максимально", – призналась lumerovskaya_.

"Сразу поднялось новогоднее настроение", – написал im.alishas.

"Обожаю", – прокомментировал perlinman.

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